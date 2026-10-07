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İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı yaktı

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NABLUS, 7 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracı inceleyen Filistinliler, 6 Ekim 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

NABLUS, 7 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracı inceleyen Filistinliler, 6 Ekim 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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