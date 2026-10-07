İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı yaktı

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı yaktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NABLUS, 7 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracı inceleyen Filistinliler, 6 Ekim 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
NABLUS, 7 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracı inceleyen Filistinliler, 6 Ekim 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua