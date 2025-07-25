İsrail ve Suriye Arasındaki Anlaşma Süreci Uzun Vadeli Olacak

İsrailli üst düzey bir yetkilinin, Tel Aviv ile Şam arasındaki anlaşmanın hemen gerçekleşecek bir şey olmadığını, süreç meselesi olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin Paris'te yaptığı görüşmenin ardından İsrailli üst düzey bir yetkilinin ifadelerine yer verdi.

İsrailli üst düzey yetkili, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack arabuluculuğunda yapılan Dermer-Şeybani görüşmesinin "oldukça önemli" olduğunu belirterek, "Buradaki asıl soru, Amerikalıların bu sürece ne kadar derinlemesine dahil olacağıdır. Suriye ile bir anlaşma hemen gerçekleşecek bir şey değil, zaman alacak bir süreçtir." dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmişti.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldiğini belirterek, "Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.