İsrail ve Hizbullah Arasında Gerginlik: Kara Harekatı İddiaları

(ANKARA) - İsrail ordusu, günün erken saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "sınırlı bir kara harekatına" başladığını duyururken; Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'a girdiğinin doğru olmadığını ileri sürdü. İsrail, Lübnan sınırındaki yaklaşık yirmi yerleşim bölgesindeki sivillere tahliye çağrısı yaptı.

Hizbullah sözcüsü Muhammed Afif, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına ilerlediğinin doğru olmadığını iddia etti. Afif, İsrail ordusu ile yüz yüze bir çatışmaya girmediklerini, eğer İsrail askerleri Lübnan'a girerse "Hizbullah güçlerinin onlarla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu" ifade etti. Son iki haftadır Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, günün erken saatlerinde Lübnan'a yönelik bir kara harekatını da devreye soktuğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a girdiğine dair şüpheler arttı

Lübnan'ın güneyinde konuşlanmış askerleri bulunan ve sınır boyunca ihlalleri izlemekle görevli Birleşmiş Milletler Barış Güçleri, İsrail ordusunun herhangi bir ihlalini kaydetmediklerini açıkladı.

Ancak İsrail, "ağır çatışmalardan korunmak için" sivillere sınırdan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, 2006'daki savaş sonrası BM tarafından İsrail ve Hizbullah arasında tampon bölge olarak belirlenen Litani Nehri'nin çok daha kuzeyinde bulunan Avali Nehri'ne kadar tahliye çağrısı yaptı.

İsrail askerlerinin sınırı geçtiği ve İsrail Kara Kuvvetleri'nin Lübnan sınırları içerisinde olduğuna dair henüz herhangi bir fotoğraf veya video görüntüsü bulunmuyor.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, sabahki açıklamasında İsrail vatandaşlarının kuzeydeki evlerine geri dönebilmelerini sağlamak amacıyla İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine "lokal ve sınırlı" bir kara operasyonu düzenlediğini söylemiş, ancak buna dair herhangi bir kanıt sunmamıştı.

ABD medyasına isminin gizli tutulması şartıyla konuşan İsrailli bir askeri yetkili, İsrail askerlerinin sınırın yürüme mesafesinde olduğunu ve İsrail'e metrelerce uzaklıktaki köylere girdiklerini söyledi. Yetkili, Hizbullah savaşçılarıyla henüz yüz yüze bir çatışma yaşanmadığını belirtti.