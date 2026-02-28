Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrailli Güvenlik Yetkilisi: Saldırının Tarihi Haftalar Önce Belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve ABD, İran'a sabah saatlerinde saldırı başlattı. Saldırının aylarca planlandığı ve tarihinin haftalar önce belirlendiği bildirildi. İran medyası, farklı şehirlerde patlamaların yaşandığını aktardı.

(ANKARA) - İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının aylarca planlandığını ve tarihin haftalar önce belirlendiğini söyledi. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in Tahran'da bulunmadığı bildirildi.

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. İran medyası Tahran, Kum, İsfahan, Kermanşah ve Karaj'da patlamalar duyulduğunu bildirdi.

İsrail güvenlik yetkilisi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının aylarca planlandığını ve tarihin haftalar önce belirlendiğini söyledi. Magen Yehuda (Yehuda'nın Kalkanı) olarak duyurulan operasyonun adının "Aslanın Kükreyişi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, Hamaney'in Tahran'da olmadığını, "güvenli bir yere" nakledildiğini doğruladı. İran medyası, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılardan zarar görmediğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık