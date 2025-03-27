Uludağ'da otel yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Uludağ'da otel yangını! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi

Emekliye güzel haber! Zam yasalaştı
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah

İsrail, Suriye'de Lazkiye Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye Limanı'na yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye Limanı'na yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, saat 04.00 sularında limandaki 110. Alayını hedef alan hava saldırıları düzenledi.

Suriye resmi haber ajansından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait, devrik Baas rejiminden kalma askeri nokta, mühimmat deposu ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.