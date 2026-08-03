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İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit:

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- "Eğer İran İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe alacaktır ve onlar da bunu çok iyi biliyor"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye "ağır bir darbe" indirileceği tehdidinde bulundu.

Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, gündemdeki gelişmelere ve İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ı doğrudan hedef alan Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe alacaktır ve onlar da bunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Yerel medyanın "askeri başarıları" görmezden geldiğini savunan Katz, hükümetin elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Katz, "söz konusu başarılar" arasında İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yöneticilerin öldürülmesini de gösterdi.

Haberde ayrıca, İsrail güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan kapsamlı bir askeri harekatı iptal etme kararına tepki gösterdiği kaydedildi.

İsrail basınında ABD'nin İran'a geniş çaplı bir saldırı düzenleme olasılığı gündeme getirilirken, İsrail'in de savunma alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı belirtilmişti.

Trump ise 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin "İran'a artık dayanamayacak hale gelene kadar çok sert darbeler vuracağını" öne sürmüş ve yürütülen sürecin ABD açısından "oldukça iyi gittiğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA
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