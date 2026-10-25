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İsrail saldırısı nedeniyle El Halil'de okullar 25-26 Ekim'de eğitime ara verdi

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El Halil Eğitim Müdürlüğü, olağanüstü koşullar nedeniyle eğitim takviminde değişikliğe gitti. Okullarda 25-26 Ekim'de eğitime ara verilecek, öğrenciler 27 Ekim'de dersbaşı yapacak; Kudüs Açık Üniversitesi 25 Ekim'de çevrim içi, El Halil Üniversitesi de uzaktan eğitim yapacak.

İsrail ordusunun başlattığı saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'de eğitim kurumları çalışmalarına ara verme veya uzaktan sürdürme kararı aldı.

El Halil Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitim takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, kararın kentte mevcut olağanüstü koşullar nedeniyle öğrencilerin yanı sıra eğitim ve idari personelin güvenliği gözetilerek alındığı belirtildi.

El Halil'de 25-26 Ekim'de okullarda eğitime ara verildiği, öğrencilerin 27 Ekim'den itibaren yeniden dersbaşı yapacağı bildirildi.

Kudüs Açık Üniversitesi, mevcut koşullar nedeniyle 25 Ekim'de eğitimin çevrim içi verileceğini açıkladı.

El Halil Üniversitesi de 25 Ekim'de tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını duyurdu.

El Halil Belediyesi ise çöp depolama alanlarının kent dışında bulunması ve kentin girişlerinin kapalı tutulması nedeniyle çeşitli bölgelerde atıkların biriktiğini duyurdu.

El Halil'deki bir kontrol noktasında 23 Ekim'de çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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