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İsrail Polisi, Hizbullah'a Ait Roket Atar Takılı Kamyoneti Çalan İki Kişiyi Yakaladı

İsrail Polisi, Hizbullah'a Ait Roket Atar Takılı Kamyoneti Çalan İki Kişiyi Yakaladı
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İsrail polisi, Lübnan'dan çalınan Hizbullah'a ait çoklu roket atar takılı kamyoneti taşıyan iki şahsı gözaltına aldı. Zanlıların kimlik bilgileri henüz açıklanmadı ve ifadeleri alındı.

İsrail polisi, Hizbullah'a ait roket atar takılı kamyoneti Lübnan'dan çalan iki kişiyi yakaladığını açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusundan Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyinde bir otoparka getirilen Hizbullah'a ait çoklu roket atar takılı bir kamyonetin çalındığına ilişkin ihbar alındı.

İsrail polisi, ülkenin kuzeyinde roket atar yüklü kamyonetin bir çekici kamyona yüklenmiş şekilde ilerlediğini keşfettikten sonra aracı kullanan 30 ve 35 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların polis karakoluna getirilerek ifadelerinin alındığı ve gözaltı sürelerinin uzatılması için mahkemeye sevk edildikleri bildirildi. Zanlıların kimliğine ilişkin detay verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırıları ve kara işgalinin ardından İsrail askerlerinin Gazze içinde Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve eşyalarını yağmaladığına ilişkin çok sayıda görüntü sosyal medyaya yansıdı.

İsrail'in Lübnan'a 30 Eylül 2024'te kara saldırısının başlaması ve İsrail askerlerinin sınır köylerinde ilerlemesiyle Lübnanlıların evlerinin, araçlarının ve mülklerinin tahrip edildiği benzer görüntüler bu bölgeden de gelmeye başladı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

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