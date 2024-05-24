İsrail polisi, ABD Konsolosluğu önünde protestolara müdahale etti

İsrail polisi, Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolarda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgedeki AA foto muhabirinin aktardığına göre, Washington'ın Gazze'de saldırılarına devam eden Tel Aviv'e silah desteği vermesinin durdurulması ve Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısıyla ABD'nin Batı Kudüs'teki konsolosluğunun önünde protesto düzenlendi.

Protestolara İsrailli çok sayıda eylemcinin yanı sıra Amerikan vatandaşları da katıldı. Eylemcilerden bazıları kendilerini konsolosluk binasının önündeki demirlere zincirledi.

"Soykırımı durdurun" ve "Açlığa mahkum etmek savaş suçudur" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi ve Gazze'de ablukanın kaldırılması çağrıları yaptı.

Protestocular, aynı zamanda dünya kamuoyunun İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği konusunda inisiyatif alması çağrıları yaparak, ABD'nin İsrail'in "soykırımına" finansman sağladığını belirtti.

İsrail polisinin şiddetle müdahale ettiği ve bazı göstericileri yerlerde sürüklediği protestolarda ABD ve İsrailli 7 kişi gözaltına alındı.