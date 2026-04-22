İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kardeş yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail güçlerinin kuzeydeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldürüldü, iki kardeş yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki mahalleler, dış kesimlere konuşlanmış İsrail ordusuna ait topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki bölgelere yoğun şekilde ateş açtı.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürme, alıkoyma, abluka gibi eylemlerle en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 784 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 214 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 560, yaralı sayısının ise 172 bin 317 olduğu bildirilmişti.