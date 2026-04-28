İsrail ordusunun Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracı (İHA) ile bir aracı hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı'nda bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, biri kadın 2 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 5 kişi de yaralandı.

Hedef alınan bölgelerin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 818 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 301 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 594'e, yaralı sayısının da 172 bin 404'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
YDS sonuçları açıklandı

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı

Huzurevinde büyük skandal! Bakanlık anında düğmeye bastı

Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti

İstanbul'dan o şehrimize artık 1.5 saatte gidilecek
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
YDS sonuçları açıklandı

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip