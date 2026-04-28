İsrail ordusunun Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracı (İHA) ile bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı'nda bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, biri kadın 2 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi de yaralandı.

Hedef alınan bölgelerin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 818 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 301 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 594'e, yaralı sayısının da 172 bin 404'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
