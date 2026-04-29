İsrail ordusunun Batı Şeria'da ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Silvad beldesinde ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Silvad beldesine baskın düzenledi. Askerlerin ateş açması sonucu 37 yaşındaki Filistinli Abdulhalim Ruhi Hamad hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Silvad beldesinde İsrail baskınına karşı çıkan Filistinlilerin 2 İsrail askerini yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü kabul edilen açıklamada, diğer bir Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi de gözaltına alındı.