Haberler

İsrail ordusu, Tahran'da yakıt depolama tesislerini vurduğunu duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da askeri altyapıyı hedef alan birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıkladı. Saldırının, İran yönetimini zayıflatma amacı taşıdığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu.

Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Tahran'daki petrol depoları ve rafinerilerini hedef aldığı bildirilmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da bulunan bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

Yangın yerine dönen derbi sonrası TFF'ye tarihi VAR teklifi
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı

ABD'nin ilk kayıpları ülkeye getirildi!