İsrail Ordusu, İran'ın Füze Saldırısını Açıkladı

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İsrail Ordusu, İran'ın Füze Saldırısını Açıkladı
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İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan onlarca yeni füzenin yerleşim bölgelerine isabet ettiğini duyurdu. Tel Aviv'e en az bir füze düşerken, sığınaklara girme çağrısı yapıldı.

- İsrail ordusu İran'ın onlarca yeni füze fırlattığını açıkladı

Bazı füzelerin yerleşim bölgelerine isabet ettiği bildirildi

TEL AVİV - İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca yeni füze fırlatıldığı belirtilerek, "Kurtarma ekipleri, zayiat bildirilen birçok bölgede faaliyetlerini sürdürüyor" denildi. İsrail basını ise ülkenin merkezindeki yerleşim bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini ve en az 1 İran füzesinin doğrudan Tel Aviv'e isabet ettiğini duyurdu.

İran'dan İsrail'in askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına yeni misillemeler geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan onlarca yeni füze nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı aktarılırken, füzelerin "bazılarının" engellendiği kaydedildi. Bazı füzelerin yerleşim yerlerine isabet ettiği doğrulanan açıklamada, "Kurtarma ekipleri, zayiat bildirilen birçok bölgede faaliyetlerini sürdürüyor" denildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tel Aviv'de patlamaların meydana geldiği ve hava savunma sisteminin bazı füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü. İsrail basını ise ülkenin merkezindeki yerleşim bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini ve en az 1 İran füzesinin doğrudan Tel Aviv'e isabet ettiğini duyurdu. IDF'den yapılan bir diğer açıklamada Arava Vadisi ve Eilat şehri semalarında şüpheli hava araçlarının tespit edilmesi üzerine sirenlerin çaldığı bildirildi. Uyarıların ardından devreye giren hava savunma sistemlerinin Eilat'ta 1, Arava Vadisi'nde 2 hedefi vurduğu aktarıldı. IDF ayrıca erken saatlerde İran'a ait 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini yayınladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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