İsrail Ordusu Han Yunus'ta Hamas'a Ait Hedefleri Vurdu

İsrail Ordusu Han Yunus'ta Hamas'a Ait Hedefleri Vurdu
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde, Hamas tarafından patlayıcı yerleştirildiği iddia edilen çok sayıda binayı havaya uçurdu. Açıklamaya göre, 200'den fazla Hamas altyapısı imha edildi ve silahlı kişiler etkisiz hale getirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda binayı, "içine Hamas tarafından patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla havaya uçurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Han Yunus'ta devam eden saldırılarda çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği, 200'den fazla Hamas'a ait altyapının imha edildiği" öne sürüldü.

Yıkılan altyapılar arasında "tünel girişleri, silah depoları ve askeri binaların" bulunduğu aktarılan açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerini hedef almak amacıyla çok sayıda binanın içine Hamas tarafından yaklaşık 5 ton patlayıcı yerleştirildiği iddia edilerek tespit edilen bu binaların havaya uçurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin, "Hamas mensuplarının saklandığı yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir yer altı yolu tespit ettiği, burada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği" öne sürüldü.

Hamas, İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM verilerine göre, İsrail ordusu, aylardır devam eden soykırımı boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane ve diğer kurumları hedef aldı, sivil altyapının büyük bir kısmını tahrip etti.

Kaynak: AA / Güncel
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