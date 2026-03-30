İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir grup vatandaşa yönelik hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup sivili hedef aldığı aktarılan haberde, saldırı sonucu bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 6 yaralının Avde Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 704 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 280'e, yaralı sayısının ise 172 bin 14'e çıktığı kaydedilmişti.