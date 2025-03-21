İsrail Ordusu Gazze'de Kara Harekatı Başlattı

GAZZE, 21 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu perşembe gecesi Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Kasabası'na "kara harekatı" başlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerine yönelik roket saldırılarının sorumluluğunu üstlendi.