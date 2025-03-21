İsrail Ordusu Gazze'de Kara Harekatı Başlattı
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya Kasabası'na yönelik kara harekatı gerçekleştirirken, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları da Tel Aviv'a yönelik roket saldırıları düzenledi.
GAZZE, 21 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu perşembe gecesi Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Kasabası'na "kara harekatı" başlattı.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerine yönelik roket saldırılarının sorumluluğunu üstlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel