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İsrail ordusu ateşkese rağmen Han Yunus'ta Filistinli kadına ateş açtı, kadın öldü

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İsrail ordusunun Han Yunus'un batı kesiminde Filistinli bir kadına ateş açtığı, kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun bugün Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde hedef aldığı Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinin batı kesiminde Filistinli bir kadına ateş açtığı belirtildi.

Haberde, İsrail askerlerinin hedef aldığı Aişe el-Lahham isimli Filistinli kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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