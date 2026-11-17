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İsrail ordusunun 20'den fazla zırhlı araçtan oluşan askeri birlikle Suriye'nin güneyindeki Abdin, Maerya ve Kuveyya köylerine baskın düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinden oluşan bir birlik, bölge halkının taşlarla kapattığı Abdin ile Maerya köyleri arasındaki yolu açmaya çalıştı.

Başka bir İsrail askeri birliği ise Kuveyya köyünde devriye gezdi.

Devriye sırasında bir yolcu minibüsünü durduran İsrail askerleri, sürücüyü darbederek araca zarar verdi.

İsrail askerlerinin köyde rastgele ateş açması sonucu bir eve mermilerin isabet ettiği ve evde yangın çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA