İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: İran'a Yönelik Operasyon Bir Sonraki Aşamaya Geçiyor

(ANKARA) - İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonunun bir sonraki aşamaya geçtiğini söyledi.

Zamir, yaptığı açıklamada yeni aşamada İran yönetimi ve askeri kapasitesinin daha da zayıflatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu aşamada rejimi ve askeri kabiliyetlerini daha da parçalayacağız. Düşmanlarımızın peşine düşeceğiz; hepsine ulaşacağız"ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, İran destekli Lübnanlı milis grup Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Lübnan'da da daha derin bölgelere ilerlediğini ifade eden Zamir, askeri faaliyetlerin genişlediğini söyledi.

Zamir, ayrıca ABD'li muhataplarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Ortak çıkarlar ve ortak değerler temelinde savaşıyoruz. Omuz omuza mücadele ediyoruz. Onlar gerçek dostlar" dedi. ABD ile yürütülen koordinasyonun önemine dikkat çeken Zamir, "Eşgüdümlü adımlar sayesinde rejimin askeri kabiliyetlerini ortadan kaldırıyor, onları stratejik olarak izole ediyor ve daha önce hiç yaşamadıkları bir zayıflık noktasına getiriyoruz. Bu gerçekten tarihi bir iş birliği" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA