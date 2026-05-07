İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılar, birçok beldeyi hedef aldı ve Lübnan Sağlık Bakanlığı, Mart ayından bu yana ölenlerin sayısını 2 bin 715 olarak açıkladı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece boyunca düzenlediği ve sabah saatlerinde de sürdürdüğü saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun, Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesi yolu üzerindeki bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, kentin Meyfedun beldesi yolunda araç taşımak için kullanılan bir treyleri hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Deyr ez-Zelrani, el-Kifur, Kalavay, Burc Kalavay, Ganduriye, Fırun, Kefr Rumman, Ramiye ve Ayta eş-Şaab beldelerini de hedef aldı.

Sur kentine bağlı Sarifa, Abbasiye, Bediyas, Mecadil ve Cuviye beldelerinin hedef alındığı İsrail saldırılarında ise Cuviye'de 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Arzay beldesi çevresine de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 715 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
