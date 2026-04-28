İsrail'in kısıtlamaları altındaki Refah Kapısı'ndan tedavi için 24 hasta Gazze'den ayrıldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında sınırlı şekilde faaliyet gösteren Refah Sınır Kapısı'ndan 24 hastanın tedavi için Gazze Şeridi'nden tahliye edildiğini bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kızılayın açıklamasına dayandırdığı haberinde, tahliyenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen tıbbi tahliye operasyonları kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 24'ü hasta ve 23'ü refakatçi 47 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze'de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Filistin Kızılayı, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak açıldığı 2 Şubat'tan beri yalnızca 700 yaralının tedavi için Gazze dışına çıkabildiği, yurt dışında tedavi için bekleyen 18 bin yaralı ve hasta bulunduğu kaydedildi.