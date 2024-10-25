İsrail'in Güney Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Gazeteci Hayatını Kaybetti

(ANKARA) – İsrail Savunma Kuvvetleri'nin günün erken saatlerinde Lübnan'ın güneyinde bulunan Hasbaya kentine düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin öldüğü, 3 gazetecinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, günün erken saatlerinde Lübnan'nın güneyinde yer alan Hasbaya kentinde basın ekiplerinin ikamet ettiği yeri hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu 3 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin ise yaralandığını açıkladı. Ölen üç gazetecinin Al-Manar TV kameramanı Wissam Qassem, Al-Mayadeen TV kameramanı Ghassan Najjar ve yayın teknisyeni Mohammad Reda olduğu belirtildi. Diğer kanallardan çok sayıda gazeteci ve fotoğrafçı da yaralandığı aktarıldı.

Al Mayadeen TV, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Al Mayadeen, İsrail tarafından defalarca kasıtlı olarak hedef alınmış, kasım ayında İsrail Hava Kuvvetleri (IOF), Al Mayadeen'in Güney Lübnan'daki ekibini kasıtlı olarak vurmuş ve iki meslektaşını öldürmüştü. Çarşamba gecesi IOF, Al Mayadeen tarafından kullanılan bir ofisi vurdu. Bugün ise iki meslektaşımız daha İsrailli caniler tarafından vahşice katledildi."

İsrail ordusu, gazetecileri hedef aldığı düşünülen saldırı öncesinde herhangi bir uyarıda bulunmadı. Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari, gazetecilerin ikamet ettiği yere düzenlenen İsrail hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"İsrailli düşman, gazetecilerin gece dinlenme zamanını bekleyerek uykularında onlara pusu kurdu. Gazeteciler, son birkaç ay boyunca sahada haberleri takip edip, işlediği suçları ifşa etmekten bir an bile geri durmadılar. Bu, önceden tasarlanmış ve takip edilerek gerçekleştirilen bir suikasttir; saldırı anında orada 7 medya kuruluşunu temsilen 18 gazeteci bulunuyordu. Bu bir savaş suçudur. Şehitler Ghassan Najjar, Muhammed Rida ve Wisam Qasim'e rahmet, ailelerine ve özellikle de medya kanalları Al Manar ve Al Mayadeen'e başsağlığı diliyoruz"