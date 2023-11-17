İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Üsküdar'da protesto edildi

Üsküdar'da toplanan bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üsküdar'da toplanan bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kendilerine "Slices of Resistance Topluluğu" ismini veren grup, Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Camisi önünde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

İsrail'i protesto eden ifadelerin olduğu çeşitli dövizler taşıyan grup üyeleri, Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu pankartı sahildeki demir parmaklıklara astı. Ardından kırmızı kurdeleleri sahil boyunca korkuluklara bağladı.

Cami önünde başlayan eyleme Yetim Vakfı da destek verirken çok sayıda kişi de Filistin bayrakları ve kefiyeleri ile eyleme katılım sağladı.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Zeynep Dinler, 75 yıldır devam eden, 7 Ekim'den sonra ise yoğunlaşan ve aralıksız süren İsrail'in katliamları neticesinde birçok masum sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dinler, "Hastaneler, ibadethaneler bombalanarak, kullanılamaz hale getirilerek ikinci Nekbe yaşatılmaktadır. Şu anda kayıtlara geçen verilere göre en az 11 bin 500 sivil hayatını kaybetmiştir. Bunun 4 bin 600'ü çocuklardan oluşmaktadır." dedi.

Topluluk olarak birçok STK'nin desteğiyle İsrail'in soykırımına karşı Gazze şehitlerini anmak ve farkındalık oluşturmak için toplandıklarını belirten Dinler, "Şehitlerimizin ismini anıyor ve kurdele bağlıyoruz. Aynı eylem eş zamanlı olarak Sarajevo ve Oxford'da yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.