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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: Can Kaybı 112'ye Yükseldi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında 112 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılar Dar al-Arqam Okulu, cami ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

- İsrail'den Gazze'de birçok noktaya hava saldırısı: Can kaybı 112'ye yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef aldı. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda, 31'i Dar al-Arqam Okulu'nda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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