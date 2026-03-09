Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı, hayvanlarını çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırarak mülklerine zarar verdi ve birçok küçükbaş hayvanı çaldı. Olaylar sonucunda son günlerde Filistinliler arasında ölüler ve yaralanmalar yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı, mülklerine zarar verdi ve çok sayıda küçükbaş hayvanı çaldı.

Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşimci İsraillilerin, Tubas ilinin kuzeyindeki Teyasir köyü yakınlarındaki Filistinlilere saldırdığını ifade etti.

Gaspçı İsraillilerin Hammamat el-Malih'deki Filistinlilere saldırarak zorla evlerinden çıkardığını aktaran Beşarat, ayrıca Filistinlilere ait çok sayıda küçükbaş hayvanı da çaldıklarını belirtti.

Beşarat, yerleşimci İsraillilerin Malih Okulu'na ve Filistinlilerin yaşadığı küçük bir topluluğun yer aldığı Semra'daki çadırlara da saldırdığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor; can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Son olarak dün Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

Savaşın ortasında yeni hamle! Binlerce asker sahaya iniyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu