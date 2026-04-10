Haberler

İsrail'in 1 Nisan Saldırısında Ağır Yaralanan Eski İran Dışişleri Bakanı Kharazi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet medyası, İsrail’in 1 Nisan’daki hava saldırılarında ağır yaralanan ve komada olan eski Dışişleri Bakanı Kamal Kharazi’nin  hayatını kaybettiğini duyurdu.

(ANKARA) - İran devlet medyası, İsrail'in 1 Nisan'daki hava saldırılarında ağır yaralanan ve komada olan eski Dışişleri Bakanı Kamal Kharazi'nin  hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran medyasında yer alan haberlerde İsrail'in bu ayın başındaki hava saldırılarında hedef aldığı eski Dışişleri Bakanı Kamal Kharazi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. 1 Nisan'da evine düzenlenen saldırıda Kharazi'nin eşi hayatını kaybetmiş, kendisi de ağır yaralanmıştı. Kharazi'nin öldürülmeden önde İran'ın dış politikasını şekillendiren önemli kurumlardan biri olan Dış Politika Konseyi'nin başkanlığını yürüttüğü belirtildi. Medyada ayrıca Kharazi'nin saldırı öncesinde Tahran ile Pakistan arasında, ABD ile olası görüşmelere yönelik temasları koordine ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

