İsrail İç İstihbarat Direktörü Bar, Netanyahu'nun Talimatlarını Açıkladı

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisinden hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini belirtti.

Şin-Bet Direktörü Bar, Netanyahu hükümetince görevden alınmasına ilişkin yazılı ifadesini Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktardı.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında "güvenlik gerekçesiyle" ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamayı reddettiğini kaydetti.

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.