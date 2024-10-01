İsrail, Güney Lübnan'da Kara Operasyonuna Başladı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee İsrail'in güney Lübnan sınırı yakınındaki hedeflere yönelik belirli amaçla kara operasyonuna başladığını resmi olarak açıkladı.

İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekatına ilişkin resmi açıklama İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den geldi. Adraee X hesabından yaptığı açıklamada operasyonun birkaç köyde gerçekleştirildiğini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi düzeyde alınan karar doğrultusunda, Savunma Ordusu birkaç saat önce güney Lübnan'da, Hizbullah terör örgütünün hedeflerine ve altyapısına yönelik belirli amaç ve hassasiyetle bir kara operasyonuna başladı. Bu operasyon, sınır bölgelerindeki İsrail yerleşimlerine yönelik acil ve gerçek bir tehdit oluşturan birkaç köyde gerçekleştiriliyor. Savunma Ordusu, Genelkurmay ve Kuzey Komutanlığı'nda hazırlanan bir plana uygun olarak çalışmakta ve bu plan için son birkaç ay içinde eğitimler yapılmıştır. Kara kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nin hava saldırıları ve bölgedeki askeri hedeflere yönelik topçu bombardımanlarıyla desteklenmektedir; bu saldırılar piyade birlikleriyle tam koordinasyon içinde gerçekleştirilmektedir. Kampanyanın aşamaları onaylanmış olup, siyasi düzeyde alınan karar doğrultusunda uygulanmaktadır. "Kuzey Okları" operasyonu, durumu değerlendirme ile birlikte Gazze ve diğer cephelerdeki çatışmalarla paralel olarak devam etmektedir. Savunma Ordusu, savaş hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye ve gerekli her şeyi yapmaya devam etmekte; İsrail Devleti, vatandaşlarını korumak için çaba sarf etmektedir."