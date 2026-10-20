Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail güçleri Kuneytra'nın Taranca köyüne girip bir eve baskın düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye resmi televizyonuna göre İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Taranca köyüne girerek bir eve baskın düzenledi ve havaya işaret fişeği attı. Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalındaki baskınlarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında yer alan yerleşim yerlerine baskın yaptığı bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariye'nin haberine göre, İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Taranca köyüne girerek bir eve baskın düzenledi.

İsrail güçleri Taranca köyüne girişleri sırasında havaya işaret fişekleri attı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ile Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlarla ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yineleyen Şam yönetimi, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişme! Eski eşi İlknur D. tutuklandı

Kemikleri bahçeden çıkmıştı! Eski eş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı! Suçlama hayli çarpıcı
Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte

Eski eşi ve oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar! TFF yarın açıklayacak

Derbiye 1 hafta kala bomba gelişme! TFF yarın kararını açıklayacak

İtalya'da akaryakıt protestosu: Kamyon ve TIR şoförleri otoyol ve liman girişlerini kapadı, kıtlık uyarısı yapıldı

Avrupa'da bu kez kamyon ve TIR şoförleri ayaklandı
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler

Uslanmıyoruz! Yasağın kalktığı ilk maçta yaşanan rezalete bakın
Şenol Güneş, Trabzonspor-Beşiktaş maçını kazananını açıkladı

Trabzonspor-Beşiktaş maçını kazanacak takımı dile getirdi
Derbi golcüsü Salah! Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Geleni geçeni yeniyorlar! Trabzonspor'a yan bakana aşk olsun