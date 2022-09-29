İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir ilkokulu bastı Güncel Haberler İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir ilkokula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri darbetti. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir ilkokula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri darbetti. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinden oluşan bir birlik, El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yer alan El-Haciriyye İlkokuluna baskın düzenledi. Askerlerin, iki öğrenciyi okuldan zorla alarak saatlerce gözaltında tuttuğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin, okula baskın yapmalarını ve sınıflara girmelerini engellemeye çalışan öğretmen ve öğrencilere saldırarak bazılarına biber gazı sıkması büyük tepki çekti. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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