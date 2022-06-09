İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Haberler

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü Görüntü Dökümü: İsrail güçlerinden detaylar Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi Cenazenin omuzlarda taşınması EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul semtine baskın düzenledi. Görüntü Dökümü: İsrail güçlerinden detaylar Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi Cenazenin omuzlarda taşınması EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul semtine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışma sonucu 27 yaşındaki Mahmud Fayiz Ebu Ayhur İsrail güçleri tarafında vurularak öldürüldü. Ebu Ayhur için Halhul'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Fetih hareketinin askeri kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları mensubu silahlı kişiler de katıldı. AA / Sari Jaradat - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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