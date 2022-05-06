İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti - Haberler

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İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti

AA - Sarı S. A. Jaradat - Güncel
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Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler...

Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler ile askeri kontrol noktalarında mevzilenen İsrail askerleri arasında olaylar meydana geldi.

AA / Sarı S. A. Jaradat - Güncel

Batı Şeria, Protesto, Yahudi, İsrail, Güncel, Haberler

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