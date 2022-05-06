İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti
AA - Sarı S. A. Jaradat - Güncel
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Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler...
Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi
İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi
EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler ile askeri kontrol noktalarında mevzilenen İsrail askerleri arasında olaylar meydana geldi.
AA / Sarı S. A. Jaradat - Güncel