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İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na Netanyahu'ya yakın isim atandı

İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na Netanyahu'ya yakın isim atandı
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İstifa eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir atandı. Zamir, ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayacak.

İsrail'de 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir getirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi.

2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.

NETANYAHU'NUN ESKİ ASKERİ SEKRETERİ

Haaretz gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynak ise 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Zamir'in, "başbakana çok yakın olduğunu" öne sürdü. Söz konusu kaynak, "Bibi, Eyal'e tamamen güvenirdi ve onun görüşleriyle uyuşmayan fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezdi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Halevi, Netanyahu ve Katz'a sunduğu istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları, Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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