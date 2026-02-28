Haberler

İsrail İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek Refah Sınır Kapısı dahil Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını kapattı. Refah Sınır Kapısı dahil tüm kapılar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacak.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek yayaların sınırlı geçişine açık olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları kapattı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatma kararının halihazırda açlıkla boğuşan Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceği iddia edildi.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.???????

