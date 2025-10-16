İsrail, Filistinlilere Ait Cenazeleri Kızılhaç'a Teslim Etti
İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait cenazeleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. Cenazeler, Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi yakınlarında taşındı.
GAZZE, 16 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim ettiği Filistinlilere ait cenazeleri taşıyan araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi yakınlarında görüntülendi, 15 Ekim 2025. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel