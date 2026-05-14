İsrail, F-35I'ların uçuş menzilinin artırılması amacıyla Elbit Systems ile anlaşma imzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, F-35I savaş uçaklarının "uçuş menzillerinin" artırılması amacıyla Elbit Systems'in bir iştiraki ile 34 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Elbit Systems'in bir iştiraki Cyclone firmasının daha önce F-16 uçakları için tasarladığı gövde üzerinde taşınabilen özel yakıt depoları, F-35I modeline entegre edilecek.

Bakanlık, 34 milyon dolarlık bu sözleşmeyle, "uçağın operasyonel menzilini artırmayı, havada yakıt ikmaline olan bağımlılığı azaltmayı ve uzun menzilli görevlerde operasyonel esnekliği güçlendirmeyi" hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin "en zayıf anında" ve "yaşam destek ünitesine bağlı" durumda olduğunu dile getirdiği bir dönemde İsrail'in söz konusu anlaşmayı imzalaması dikkati çekti.