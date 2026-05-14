İsrail, F-35I'ların uçuş menzilinin artırılması amacıyla Elbit Systems ile anlaşma imzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems'in bir iştiraki ile F-35I savaş uçaklarının uçuş menzillerini artırmak için 34 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Sözleşme, özel yakıt depolarının entegrasyonunu içeriyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, Elbit Systems'in bir iştiraki Cyclone firmasının daha önce F-16 uçakları için tasarladığı gövde üzerinde taşınabilen özel yakıt depoları, F-35I modeline entegre edilecek.

Bakanlık, 34 milyon dolarlık bu sözleşmeyle, "uçağın operasyonel menzilini artırmayı, havada yakıt ikmaline olan bağımlılığı azaltmayı ve uzun menzilli görevlerde operasyonel esnekliği güçlendirmeyi" hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin "en zayıf anında" ve "yaşam destek ünitesine bağlı" durumda olduğunu dile getirdiği bir dönemde İsrail'in söz konusu anlaşmayı imzalaması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
