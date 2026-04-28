İsrail Dışişleri Bakanı, diplomatik kriz yaşadıkları Ukrayna'ya yaptıkları insani yardımı hatırlattı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahıl yüklü gemi konusunda diplomatik kriz yaşadıkları Kiev yönetimine geçen yıl yaptıkları "insani yardımı" hatırlatarak yanıt verdi.

Saar, ülkesini ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahıl konusundaki tartışmaya ilişkin konuşan Saar, geminin İsrail limanına henüz ulaşmadığını ve belgelerini de sunmadığını iddia ederek İsrail'in bu konuda bir inceleme başlattığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın konşimentonun sahte olduğu iddiasının doğruluğunu teyit etmesinin mümkün olmadığını ve Ukrayna hükümetinin konuya ilişkin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını veya iddialarını ispatlayacak bir kanıt sunmadığını savundu.

Ukrayna'nın tavrının şaşırtıcı olduğunu ileri süren Saar, Rusya ile savaş halinde olan "ülkeye geçen sene enerji için jeneratör ve insani yardım gönderdiklerine" işaret etti.

Saar, Lübnan'da toprak hırsları olmadığını savundu

Saar, İsrail-Sırbistan ilişkilerinin geçen yıl başlatılan "statejik diyalog" ile yeni bir aşamaya girdiğini, bir serbest ticaret anlaşması için müzakere ettiklerini ve Ortak Ekonomi Komitesi kuracaklarını belirterek savunma, ekonomi, turizm, tarım ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Sırp mevkidaşıyla görüşmelerinde İran ve Hizbullah konularını ele aldıklarını kaydeden Saar, İsrail'in Lübnan'a yönelik toprak hırsı olmadığını savundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Duric de ülkesinin İsrail ile ilişkileri konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Netanyahu, Duric ile görüştü

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Sırbistan Dışişleri Bakanı ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin Batı Kudüs'te gerçekleştirildiği belirtilerek heyetlerarası görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.