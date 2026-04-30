İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 15 belde için yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 15 beldede daha halkı göçe zorlayarak, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Cebşit, Habbuş, Haruf, Kefer Coz, Yukarı Nebatiye, Aba, Adşit Şakif, Arabsalim, Tul, Yukarı Homin, Mecedil, Arzun, Dunin, Hamiri ve Marub beldelerini hedef alacağını belirtti.

Adraee, buradaki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az bir kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusu öğle saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki 8 belde için saldırı tehdidi yayımlamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.