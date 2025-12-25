İsrail'de bir kişi İran istihbaratı için "casusluk yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alındı

İsrail'de İran istihbaratının talimatıyla eski Başbakan Naftali Bennett'in evi yakınında gizli çekim yaptığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail polisi ve iç istihbaratından yapılan yazılı açıklamada, İran istihbaratı adına "casusluk yaptığı" iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu ay gözaltına alındığı belirtilen kişinin "İran istihbaratının yönlendirmesiyle eski Başbakan Bennett'in evinin yakınlarında da olmak üzere gizli çekimler yaptığı" ileri sürüldü.

Bu çekimler karşılığında İran istihbaratından ödeme aldığı söylenen kişi hakkında iddianame hazırlanacağı ifade edildi.

İranlı bilgisayar korsanları, eski Başbakan Bennett'in telefonunu hacklediklerini iddia etmişti.

Bennett, telefonun hacklendiğini iddiasını reddederken, Telegram hesabına sızıldığını doğrulamıştı.

İranlı korsanlar, Bennett'in listesinde yer alan çok sayıda irtibat numarasını paylaşmıştı.