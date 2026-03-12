Haberler

Netanyahu'nun basın toplantısı sırasında İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı sırasında İran'dan füzeler ateşlendi ve birçok şehirde sirenler çaldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmaya çalıştığını bildirdi.

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı devam ederken İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

Netanyahu'nun çevrimiçi basın toplantısı İsrail televizyonlarından canlı yayınlanırken önce telefonlara uyarı alarmları gönderildi, ardından İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran misillemesinde füze isabeti veya yaralanma raporu almadığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

