İran'dan yeni misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısının başladığını açıkladı. Sirenlerin çaldığı bölgelerde vatandaşlara sığınaklara girmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi.
İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığını belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.
Öte yandan İsrail basını, İran'ın salı günü gerçekleştirdiği 6'ncı misilleme saldırısında tek füze attığını aktardı.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son füze saldırısında yaralı ihbarının gelmediğini bildirildi.