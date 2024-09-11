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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Sırbistan'da görüşmelerde bulundu

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Herzog, Sırbistan ile işbirliği imkanları hakkında konuştu ve serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yapıldığını belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Herzog, Vucic ile ikili görüşmenin ardından "Yenilik ve Ticarette Sinerji: Sırbistan-İsrail Görüşmeleri" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Herzog, Sırbistan ile sonsuz işbirliği imkanına sahip olduklarını ifade ederek ülkesinin "çatışma içerisinde" olduğunu söyledi.

Vucic de Sırbistan'ın İsrail ile iyi ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek "İlişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Sırbistan'ın İsrailliler için "ikinci ev" olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Vucic, "En kısa sürede serbest ticaret anlaşmasının imzalanması konusunu görüştük." diye konuştu.

Sırbistan'ın İsrail'e silah sattığı iddiası

Bu arada, Sırbistan Ticaret Odasından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2023'te rekor seviyeye ulaştığı ve 121 milyon avroyu geçtiği kaydedildi.

Öte yandan, yerel medyada yer verilen bilgilerde, Sırbistan'ın İsrail askeri uçaklarının en çok havalandığı ülkelerden biri olduğu belirtilerek Sırbistan'ın İsrail'e silah satışını sürdürdüğü iddia edildi.

Herzog, Sırbistan'daki temasları kapsamında ayrıca Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile bir araya gelecek, ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gidecek.

Kaynak: AA / Güncel

Isaac Herzog Sırbistan Politika Belgrad Güncel Herzog İsrail

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