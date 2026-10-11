Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, NAZA'daki askerler için cezai soruşturma talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudan, Şin-Bet'ten ve Başsavcılıktan NAZA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmasını talep etti. Netanyahu, askerlerin suç işlemiş olabileceğini iddia ederek kimliklerinin tespit edilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmalarını talep etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl öldürdüğünü itiraf eden askerlerin "ciddi bilgi güvenliği ihlalleri, cezai nitelikte hakaret ile İsrail'in diplomatik ve güvenlik çıkarlarına zarar verme" suçlamalarıyla soruşturulmasını talep ettiği bildirildi.

Netanyahu, "Belgeselde yer alan kişilerin suç işlemiş olabileceğinden endişe ediliyor. Bu suçlar arasında, son derece hassas bir istihbarat birimine ait gizli bilgilerin açığa çıkarılması ve bilgi güvenliğinin ihlal edilmesi gibi ciddi suçlamalar da bulunuyor." iddiasında bulundu.

Netanyahu, soruşturmayı yürüten yetkililerin belgeselde konuşan askerlerin kimliklerini tespit etmesi gerektiğini savundu.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatını vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savunmuştu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

8 ayda binlerce kişi tutuklandı, el konulan para dudak uçuklatır

Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Türkiye'den Katz'ın Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine sert tepki: Çelik ve Duran'dan peş peşe açıklamalar

İsrailli bakanın skandal Erdoğan sözlerine tokat gibi cevaplar

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu

Dünyaca ünlü teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Tüm sistem durdu
'Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek' iddiası

AK Parti'ye geçecek 'sıradaki büyükşehir' belli oldu
Emir Ortakaya'dan penaltı tepkisi: Es geçildi

Maç sonunda olay tepki: Es geçildi!