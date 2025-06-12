İsrail Bakanı ve Mossad Direktörü ABD'ye Gidiyor

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İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea, İran ile nükleer müzakereler öncesinde ABD'ye giderek Amerikan yetkilileriyle görüşecek. Bu ziyaret, İsrail'in İran'a yönelik olası askeri operasyon planlarıyla ilişkilendiriliyor.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea'nın "Tel Aviv'in İran hakkındaki pozisyonunu aktarmak üzere" yarın ABD'ye gideceği bildirildi.

İsrail basınına konuşan kaynağa göre Dermer ve Barnea, İran ile nükleer müzakerelerin 15 Haziran Pazar günü Umman'da gerçekleşecek bir sonraki turu öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşecek.

Söz konusu kaynak, iki yetkilinin, " İsrail'in pozisyonunu yeniden açıklama girişimiyle" 13 Haziran Cuma günü ABD'ye gideceği bilgisini paylaştı.

ABD basını, İsrail'in İran'a birkaç gün içinde saldıracağını iddia ediyor

Tel Aviv'den ABD'ye üst düzey ziyaret, İsrail'in İran'a saldırmaya hazırlandığı iddialarının gölgesinde gerçekleşiyor.

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını öne sürüyor.

"NBC News"e konuşan kaynaklar, İsrail'in İran'a saldırısını "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleştireceğini iddia ediyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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