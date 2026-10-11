İsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze ve Han Yunus'ta 8 Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Gazze ve Han Yunus kentlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 8 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte 6 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusunda, Şucaiyye Kavşağı yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail askeri araçlarından doğrudan ateş açılması sonucu biri hamile olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Han Yunus'un doğusundaki bölgelere saldırılarını sürdürürken, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğusunda binaları patlayıcılarla havaya uçurduğu belirtildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, Ekim 2025'te varılan ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1481 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 254 kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 370'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 371'e ulaştı.

Kaynak: AA