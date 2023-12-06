Üye Girişi
Haberler

İsrail: Gazze'deki savaşın başından bu yana ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD'den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığa bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların "büyük önem taşıdığı" ifade edildi.

Bu kapsamda, "Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği" bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve "daha fazlasının" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri İsrail Gazze Savunma Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title