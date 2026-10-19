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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur 13 kişiden 3'ü kurtarıldı, 1 kişi öldü

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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur 13 kişiden 3'ü kurtarıldı, 1 kişi öldü
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 13 kişiden 3'ü kurtarıldı. Hayatını kaybeden kişinin naaşına ulaşılırken, diğer 10 kişiyle irtibat kuruldu; Valilik gece şartları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini, sabah yeniden başlayacağını bildirdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 13 kişiden 3'ü kurtarıldı. Hayatını kaybeden kişinin naaşına ulaşıldı, sağlık durumları iyi olan diğer 10 kişiyle de irtibat kuruldu. Kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacak.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 kişiden 3'ü ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. Hayatını kaybeden kişinin naaşına ulaşılırken, bölgede bulunan diğer 10 kişiyle de irtibat kuruldu.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başka bir noktada bir arada bulunan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Valilik açıklamasında, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildiği belirtildi. Çalışmaların sabahın ilk saatlerinde yeniden başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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