Isparta'da Yangın Söndürme Havuzları Bakımdan Geçti

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme havuzu ve su toplama çukurlarında bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Ekipler, Burdur, Bucak ve Sütçüler orman işletme müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan su toplama çukurları ve yangın söndürme havuzlarında çalışma yürüttü.

Orman yangınlarına karşı tedbirli olmak için yapılan çalışmalarda yangın söndürme havuzu ve su toplama çukurlarının bakımı gerçekleştirildi.

Sütçüler Orman İşletme Şefi Ayşe Deniz Erdeğer, AA muhabirine, 2014'te inşa edilen havuzların helikopter başta olmak üzere yangın söndürmede kullanılan araçlara su sağladığını söyledi.

Çandır bölgesindeki havuzun kapasitesinin 750 ton olduğunu belirten Erdeğer, "Bölgemizde 1500 tonluk havuzlar da mevcut. Yangın esnasında helikopterler, arazözler, su tankları ve köylere dağıtılan tankerler buradan su alabiliyor. Isparta Bölge Müdürlüğü bünyesinde 82 su toplama havuzu var. Sütçüler'de 13 yangın havuzu ve 4 su toplama çukuru yer alıyor." diye konuştu.

"Bu havuzlara asla girilmemesi gerekiyor"

Erdeğer, yangın söndürme havuzlarına girilmesinin çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Dışarıdan cazip görünebilir ama içine girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Özellikle çocuklarımız için büyük risk taşıyor." uyarısında bulundu.

Yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Erdeğer, izin verilmeyen bölgelerde ateş yakılmamasını, yangına sebep olacak davranışlardan kaçınılmasını istedi.